Charleroi: qui a tiré sur Ali, Place du Nord? La balance de la justice penche pour un récidiviste

Nul besoin de présenter Magomed, particulièrement bien connu de la justice. L’homme d’une vingtaine d’années a déjà écopé, en octobre 2019, de 4 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour 27 vols et tentatives de vols avec violence et pour association de malfaiteurs. Et le délai d’épreuve n’a, semble-t-il, pas porté ses fruits puisqu’un mois plus tard, le 26 novembre 2019, Magomed est suspecté d’avoir tiré à deux reprises dans les jambes d’Ali.