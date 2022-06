Le projet d’école musulmane «La Vertu» au point mort

C’est l’école La Vertu, qui représente un investissement d’1,5 million€, incluant l’acquisition du bien. La FIB englobe 31mosquées, deux établissements scolaires installés à Bruxelles et une organisation d’aide humanitaire. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi, le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard interroge le collège sur l’état d’avancement de la demande de permis. Et sur la procédure de taxation.

L’échevine Laurence Leclercq en charge de l’urbanisme apporte des réponses, avec son collègue Thomas Parmentier qui gère les finances.Le permis a été refusé par deux fois: d’abord, en mars 2019 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, pour des raisons de mobilité. C’est que l’avenue Meurée est déjà engorgée aux heures de pointe, entre 8 heures et 9 heures. Or, la solution de dépose minute envisagée par les porteurs du projet ne ferait qu’augmenter la charge de trafic, à raison de 120 voitures par jour. Saisi d’un recours, le gouvernement wallon l’a rejeté en juin. Une seconde demande a été introduite un an plus tard. Le collège communal a de nouveau remis un avis défavorable car les problèmes de mobilité précédemment avancés n’étaient toujours pas résolus. Le fonctionnaire délégué a refusé le permis en octobre, décision confirmée en février 2021 par le gouvernement.

Depuis lors, l’administration n’a reçu aucun autre dossier. Quant à la taxation, la FIB en a été exonérée en raison des travaux en projet ou en cours, sur base de justificatifs. L’immeuble est repris dans le planning de recensement pour 2022.