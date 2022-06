La «maison de l’horreur» aura disparu dans les 10 jours ouvrables

C’est un chantier tout particulier qui vient de démarrer: celui de la démolition de la maison de Dutroux, à Marcinelle. Ce lieu hautement symbolique sera voué à devenir un lieu de recueillement et de souvenir. Si des travaux préparatoires ont déjà été entamés dans la plus grande discrétion, il en sera de même pour les jours et mois à venir.