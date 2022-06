Gilly : le mariage de deux sociétés tourne à l'embrouille et au bras de fer financier

La mariée aurait-elle été trop belle? Son bien-aimé aurait-il été cocufié, la veille de l’échange des alliances? La réalité de ce dossier financier ressemble un peu à ça, mais de manière brute et sans tendresse. Disons même qu’un fameux bras de fer financier est en cours, force procédures judiciaires à l’appui, nécessitant l’intervention d’une armée d’avocats, du tribunal de l’entreprise de Charleroi, d’une juge d’instruction et de magistrats de la chambre du conseil de Charleroi et de la chambre des mises en accusation de Mons. Sans parler des juges civils qui sont aussi saisis.