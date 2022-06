Charleroi: une double séparation houleuse qui a mené sur un viol et du revenge porn

Deux couples se sont retrouvés, mercredi matin, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. D’un côté, sur le banc des parties civiles: Émilie et Aurélien. Face à eux, Julien et Aurélie. Fin décembre 2018, Émilie et Aurélien rompent. Quelques jours après la séparation, le 29 décembre, l’ex-compagne va porter plainte à la police contre l’homme qu’elle fréquentait avant Aurélien pour viol et voyeurisme par enregistrement.