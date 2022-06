Charleroi : seules les caves de la maison de Marc Dutroux seront conservées

Tous les symboles ne sont pas bons à garder. L’ancienne maison de Marc Dutroux est là, vide depuis trop longtemps, dans cette petite rue qui longe les chemins de fer, à Marcinelle. On l’avait bien couverte d’une fresque, un enfant jouant avec un cerf-volant, en l’honneur des victimes passées par là. Et notamment Julie et Mélissa qui y ont trouvé la mort, abandonnées dans une cache aménagée dans la cave du numéro 128 de l’avenue de Philippeville.