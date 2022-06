BSCA: les riverains fatigués du parking sauvage

Les conseillers Jean-Philippe Preumont (PS) et Tanguy Luambua (C +) ont remonté cette situation au conseil communal. Comme l’a expliqué l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain, la place Delhaize rencontre deux problèmes. Le premier est mineur: c’est la disparition des potelets qui entravaient l’accès central. Des conducteurs s’y garent, pensant que c’est autorisé. Un marché public est en cours pour le renouvellement de l’équipement. L’autre problème est plus difficile à résoudre: il touche à l’envahissement du quartier par les véhicules ventouse de voyageurs de BSCA qui échappent ainsi au paiement de leur stationnement. Réglementer le parking pour en limiter la durée est une piste, mais les redevances réclamées à des étrangers sont difficiles à récupérer. Un groupe de travail a examiné la faisabilité de cette option. Les taux de recouvrement sont déjà faibles auprès des Français et des Allemands. Pour d’autres nationalités, c’est encore plus aléatoire. On y a renoncé.

Selon l’échevin, c’est au niveau de la police qu’une solution doit être recherchée. Le service trafic mobilité de la zone va réfléchir à des moyens d’entraver le stationnement sauvage. Une démarche qu’il faut élargir à l’Aéropôle où la pression du stationnement pourrait augmenter à court terme.