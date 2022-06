Trois dealers arrêtés à la ville haute de Charleroi lors d’une opération spéciale de la police locale

Quinze policiers du Peloton Sécurisation et Ordre public, dont une équipe cycliste, aidés de la Direction des Opérations et des caméras de surveillance CCTV, ont parcouru la ville haute. Ils étaient appuyés par la police fédérale, avec des maîtres-chiens et un fourgon cellulaire.

"L’opération visait particulièrement à sécuriser l’espace public compris entre le boulevard Jacques Bertrand et le Parc Notre-Dame où nous ont été signalées des personnes pouvant s’adonner au trafic de stupéfiants. Des flagrants délits ont été constatés rue de la Régence et avenue Henin. Les recherches effectuées à l’aide des chiens stups ont permis de retrouver des drogues dures dissimulées dans du mobilier urbain et des éléments de balisage de chantier" , indique la police locale.

Douze personnes ont été contrôlées, dont cinq qui ont été arrêtées pour séjour illégal. 17,68gr d’héroïne et plusieurs centaines d’euros ont été saisis, amenant à la présentation de trois individus au juge d’instruction: ils ont été placés sous mandat d’arrêt et 9 PV judiciaires ont été rédigés.

Ce type de contrôle continuera de s’effectuer régulièrement dans les semaines et mois à venir.