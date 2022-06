Une expo sur les Zèbres et un dernier coup de pédale

CDD d’un an, convertible en CDI après le premier contrat, temps plein de 38 heures par semaine, au sein de la commission paritaire 329.02, le poste de coordinateur du Vecteur sera donc à pourvoir dès la rentrée de septembre. Le dépôt des candidatures a eu lieu il y a quelques jours, les entretiens oraux commenceront la semaine prochaine. D’ici là, le Vecteur a encore plusieurs grands moments à proposer à son public : du 18 juin au 30 juillet, la salle V2 accueillera On veut des zèbres, pas des chèvres, une exposition photo et multimédia de Vincen Beeckman, autour de l’iconographie du club et le quotidien des supporters du RCSC. Enfin, en août, le Jour de la pédale vivra sa huitième édition. « Ce genre de proposition fun, qui allie plusieurs aspects du vivre-ensemble et de la culture, en mélangeant la pratique du vélo et de joyeux concerts foutraques, ça résume assez bien la philosophie du Vecteur. Je suis convaincu que le Vecteur n’aurait pas le même sens ni le même impact s’il se trouvait ailleurs qu’à Charleroi ! », conclut Romain Voisin. Seb.G