Depuis de nombreuses années le projet de démolition était sur la table et des discussions avaient été menées avec les familles des victimes quant au devenir du site.

Il y a un an, en juin 2021, le conseil communal de Charleroi annonçait le lancement du marché public pour la démolition d’une partie du quartier de Marcinelle où se trouve toujours l’ancienne maison de Marc Dutroux. Une somme totale de 825000 euros avait été débloquée afin d’abattre la maison pour y placer un mémoriel. Ce mémoriel sera surélevé de deux mètres, avec des fleurs, arbres et arbustes qui fleurissent toute l’année. Le tout sera encadré par deux pignons blancs, sur l’un d’eux viendra se greffer une nouvelle fresque: elle sera inspirée de celle qui cache actuellement l’ancienne maison de Marc Dutroux, probablement un enfant avec un cerf-volant.

Les parents des victimes et la Ville de Charleroi s’étaient apparemment mis d’accord pour l’appellation "Un jardin entre terre et ciel". Le projet devrait être terminé pour 2023.

Malgré les modifications en surface il est prévu de préserver les caves à la demande des parents de Julie et Mélissa au cas où l’enquête reprendrait.

Dans le quartier, certains ne souhaitent plus aborder le sujet tant leur vie a été bouleversée et parce que le souhait de tourner la page est toujours vif. D’autres pensent que laisser la maison durant autant de temps a juste permis à certains de s’adonner à du "tourisme macabre". On trouve d’ailleurs sur Internet des vidéos dans lesquels les visiteurs se félicitent d’y être entrés. D’autres encore pensent " qu’il est vraiment temps de changer ce paysage qui a donné une triste réputation à un quartier considéré comme paisible et que les petites filles méritent enfin d’avoir un espace de recueillement digne de ce nom".

En cours de procédure à Lobbes

Du côté de la commune de Lobbes, où a également résidé le criminel, le dossier de démolition suit son cours. "Nous travaillons à cela en fonction de nos moyens humains et financiers mais c’est un dossier très important que nous souhaitons mener à bien dans les meilleures conditions" , explique le bourgmestre Lucien Baudouin.

Actuellement, le cahier des charges est en voie de finalisation et un montant de 85000 euros est inscrit au budget pour la démolition. "Ce n’est pas tout de détruire la maison, il faut aussi prévoir l’après. J’ai rencontré la famille des victimes l’année passée et une prochaine rencontre doit être organisée car il est tout à fait logique qu’elle soit associée au projet" , conclut le mayeur.