Marcinelle: le Bois du Cazier ouvre ses portes ces 4 et 5 juin

Le programme s’articule sur deux axes. Culture d’abord avec la découverte de l’Espace 8 août rénové et un musée de l’Industrie animé. Toute la scénographie de l’espace 8 août a été modifiée: les portes s’ouvrent sur une reconstitution de galerie de mine au rez-de-chaussée, que complètent de grands visuels muraux à l’étage où trois bornes interactives permettent aux visiteurs de revivre la tragédie de 1956 heure après heure, de s’immerger dans la vie de l’époque et les conditions du sauvetage, tout en prenant la mesure de tout ce que la catastrophe a permis de changer.

Au musée de l’Industrie, un focus sera mis sur l’apport des ACEC au travers d’équipements en fonctionnement comme la dynamo et les alternateurs électriques. D’anciens cadres de l’entreprise participeront à cette mise en lumière, avec la projection d’un film (samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14 à 16h).

Avec d’anciens mineurs

Les lieux emblématiques du site seront accessibles tout le week-end aux visiteurs, comme le premier étage de la recette, la salle des pendus, le mémorial, la reconstitution du logement type des immigrés. Des guides seront postés à ces différents lieux en matinée et l’après-midi pour informer le public.

Le musée du verre organise des visites condensées de son exposition temporaire le samedi à 10, 11h et midi et le dimanche à 14, 15 et 16h. Une animation a été concoctée pour les enfants. Les ateliers verre et forge seront en action les deux jours, avec des démonstrations et des séances d’initiation.

La photographe et auteure Aurore De Cesare accueillera les visiteurs de son exposition Borinage trip , et donnera des lectures d’extraits de son roman.

La maison du conte guidera quatre balades contées sur le site et dans les trois musées, les samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

D’anciens mineurs et orphelins seront présents sur le site. À l’entrée, un festival du livre et de l’affiche avec séances de dédicaces prendra ses quartiers dans la boutique-librairie. Plusieurs auteurs ont confirmé leur participation, notamment à l’initiative de la maison d’édition du Basson à Marcinelle.