Si c’est en 1927 que le physicien et astronome Georges Lemaître, de Charleroi, rédige un article scientifique dans lequel il pose les bases d’une nouvelle lecture de la formation de l’univers, c’est le 28 mars 1949 que, pour la première fois, le terme de big bang est cité publiquement. Il est utilisé par le physicien Fred Hoyle sur les ondes de la BBC. D’où le choix du jour pour repositionner la ville sur la carte internationale des sciences.

Après une édition zéro pour lancer le concept, la volonté est de marquer l’anniversaire au travers d’un événement, avec le soutien des autorités.

Une idée porteuse

"Avec les membres de mon équipe, nous avons réservé deux noms de domaine (journeemondialedubigbang.be et worldbigbangday.com) et créé une page avec un compteur à rebours du temps, en jours, minutes et secondes. C’est un appel lancé à la société civile et à la communauté scientifique pour imaginer des activités de vulgarisation dans le secteur des STEAM, abréviation anglaise de Science, Technology, Engineering, Arts et Mathematics. Un secteur qui offre d’immenses potentialités de croissance économique et d’emploi dans une région telle que celle de Charleroi."

La volonté, c’est de toucher les jeunes, de les sensibiliser aux études universitaires et aux carrières scientifiques, tout en rappelant les racines et l’histoire. En 2023, la voirie du futur campus devrait être terminée. "Notre équipe souhaite apporter son expertise à la conception d’un jeu de type “escape game” dans le quartier , ajoute Didier Colart. Nous allons aussi réfléchir à l’édition d’un jeu de société à visée pédagogique autour du big bang."