Charleroi: suspecté d’avoir agressé un voisin qui promenait son chien, estime être la réelle victime dans l’histoire

C’est un jeune homme scandalisé qui a comparu, lundi matin, devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Sans avocat, Ismail ne comprend pas ce que le parquet lui reproche. Il y a d’abord cette scène de coups et blessures sur un voisin qui promenait son chien, devant le domicile des parents d’Ismail à Marchienne-au-Pont le 29 octobre 2020. Si Ismail prétend être la réelle victime dans le dossier, comment expliquer alors qu’il ne présentait aucune trace de coups, mais que le voisin présentait, lui, une fracture de l’os du nez? Le jeune homme reproche encore au riverain d’avoir fait uriner son chien sur la façade de l’habitation. " Je rentrais chez moi et il faisait uriner le chien sur la façade. Je lui ai demandé gentiment de ne pas faire ça. Il a commencé à m’insulter, à me provoquer. Moi je ne lui ai pas manqué de respect, lui, il a été provocateur. Pour me défendre, j’ai dû le bousculer et il s’est fracassé le crâne par terre ."