C’est en 2019 que l’établissement ouvre ses portes. Avec ses 160 places intérieures et sa terrasse, il s’impose comme le vaisseau amiral de la chaîne des six Steak House. À l’intérieur, tout est remis en conformité: électricité, cuisine, plomberie, revêtements de sol, décoration. À l’époque, l’hôtel Leonardo est toujours en activité. C’est après sa fermeture, cinq à six mois plus tard, que les problèmes commencent…

«On a résisté, en vain.»

Alors que l’accès au parking du sous-sol est condamné, une première coupure d’eau met le restaurant à l’arrêt pendant une semaine. Quand débutent les travaux de reconditionnement de l’ancien siège de la banque, la situation vire lentement au cauchemar. "Le bruit des démolitions et des marteaux-piqueurs va rendre le service de midi impossible" , rapporte Tarkan Karasular, d’autant qu’il y a de la poussière qui s’infiltre partout. La terrasse devient inexploitable. Et même le nettoyage quotidien ne suffit pas à évacuer les particules de béton et de briquaillons qui recouvrent les meubles, les bouteilles et la vaisselle, s’engouffrent dans les armoires de rangement en salle et en cuisine.

"Jamais la propriétaire du restaurant ne nous a prévenus de l’ouverture du chantier" , déplore-t-il. Le Steak House ne bénéficiera d’aucune réduction de loyer pour ses troubles de jouissance. Pire: aux charges locatives fixes s’ajoute la flambée des prix de l’énergie dès février, après plusieurs mois de confinement. "Nous avons tenté de résister jusqu’au bout. En vain. Nous avons le sentiment que tout a été fait pour nous expulser."

Tarkan Karasular occupait une équipe de huit personnes dans son restaurant de Charleroi centre-ville. L’activité a dû être transférée à la hâte au Steak House du Bultia, à Gerpinnes. "Les dégâts sont immenses" , se plaint l’entrepreneur. Une procédure judiciaire est en cours.