À la Ruche théâtre, avenue Meurée, à Marcinelle, c’est la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin qui justifie la proposition en cours: jusqu’au 29 mai, la troupe maison proposera le Dom Juan de Molière, "pièce formidable dans sa modernité et sa richesse thématique, oscillant sans cesse entre philosophie et burlesque" . C’est Thierry Piron qui signe la mise en scène et joue aux côtés de douze autres comédiennes et comédiens. Réservations via www.laruchetheatre.be .

Ville-haute, c’est un événement attendu depuis le début de la saison qui sera proposé au PBA, ce 26 mai, à 20 heures. Don Giovanni, l’opéra de Mozart, souvent considéré comme le somme de son travail lyrique, est revisité par Ayrton Desimpelaere à la direction musicale et Jaco Van Dormael à la mise en scène. Les dernières places, de 20€ à 60€, se réservent via www.pba.be .