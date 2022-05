Toute l’aide sociale et santé en une seule app

C’est la convergence de deux projets concomitants: depuis dix ans, le service Santé de la Ville de Charleroi et le CPAS coéditent une carte de poche, intitulée "Charleroi, Je Suis Là", qui reprend les lieux principaux d’aide médicale et sociale de première ligne. L’ASBL "DUNE" réalise le même travail, sur Bruxelles, intitulé "Le BonPlan", depuis 25 ans et, il y a peu, a adapté cette carte en format numérique, réactif et interactif, grâce à une application pour smartphone. Cette approche a séduit l’échevine de la Santé, Alicia Monard. Un partenariat s’est mis en place, l’app "Le BonPlan" est désormais téléchargeable dans sa déclinaison carolorégienne. "Nous sommes évidemment très fier.e.s de ce premier partenariat du genre en Wallonie" , entame l’échevine, qui souligne: "L’app, par rapport au support papier de la carte dépliable, présente quelques avantages évidents, comme la possibilité de mettre à jour les données en temps réel, telles que les adresses des lieux, leurs coordonnées de contact ou leurs horaires d’ouverture" . Surtout, via le smartphone, l’app fonctionne par géolocalisation: "L’utilisateur peut donc très facilement trouver la structure médicale ou sociale la plus proche, selon ses besoins, et avoir accès aux contacts les plus rapides et à un itinéraire pour s’y rendre" . La couverture de cette géolocalisation est de 30 kilomètres et l’app "Le Bon Plan" possède aussi des filtres intégrés pour diriger les utilisateurs le plus efficacement possible vers les ressources et aides nécessaires, selon leur statut de domicile, leur genre ou leur rôle familial, par exemple.