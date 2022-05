Brocante des Quais en mode nocturne

Les chineurs carolos pourront à nouveau déambuler sur les quais de Sambre, sans interruption, du samedi 18 juin, à midi, au dimanche 19 juin, à 17 heures. Pour son retour, l’un des Big Five les plus attendus de l’année offrira un double événement puisqu’il aura lieu également en même temps que la Fête de la Musique. "C’est évidemment un énorme plaisir de pouvoir organiser à nouveau la Brocante des quais normalement car c’est un événement incontournable de Charleroi, à son image: convivial et festif" , explique Babette Jandrain, échevine des Fêtes, qui ajoute: "De plus, les nouveaux organisateurs ont proposé qu’elle se déroule sans discontinuer pendant les deux jours. Avec cette dimension nocturne, nous retrouvons une des spécificités qui ont rendu cet événement mythique" .