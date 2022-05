30 artistes s’entrechoquent pour la deuxièmeBiennale

Certaines vérités historiques n’ont pas besoin d’être serinées mais le fait demeure que le « glorieux passé industriel » de Charleroi a vu, au tournant des XIXeet XXe siècles, la métropole sambrienne pointer dans les premières places mondiales en matière de houille, d’acier et, surtout, de verre. Du matériau utilitaire à la substance à haute valeur artistique ajoutée, il n’y a qu’un pas que le Musée du verre de Charleroi franchit allégrement depuis 1973. Toujours en quête de découverte et de renouvellement, le musée, qui partage le site du Bois du Cazier, a mis sur pied une grande Biennale, malheureusement étranglée par la pandémie de coronavirus avant de pouvoir prendre toute son ampleur. Ce sera désormais chose faite, dès ce week-end: la deuxième édition de la Biennale va animer le musée, ce vendredi 20 mai, de 9 heures à 17 heures et ces samedi 21 et dimanche 22 mai, de 10 heures à 18 heures.