Les clubs d’élite carolos en danger

Or, selon le député MR Denis Ducarme, cette proposition risque d’avoir des conséquences désastreuses sur les finances des clubs d’élite, en particulier à Charleroi où plusieurs équipes phare en tirent une part non négligeable de leurs revenus. Il a fait le tour de la question: "Le Sporting a le soutien d’Unibet, l’Olympic celui de Bingoal et de Ladbrokes. Les Spirous ont l’appui de Golden Palace et, dans le futsal, c’est également Ladbrokes."

Pour lui, c’est l’évidence: privés de ces rentrées financières, les clubs s’exposent à des heures difficiles. "Nous sortons à peine de la crise du Covid-19, rappelle l’ancien ministre fédéral en charge des Classes moyennes et des Indépendants. Ils voient à peine leurs supporters revenir, ils ont dû résister avec des budgets amputés des recettes de billetterie, cela pendant des mois."

Denis Ducarme rappelle que c’est la Loterie nationale qui engrange la plus grosse part du gâteau des jeux de hasard. "Le perdre de vue est particulièrement hypocrite." Le mandataire est formel. "Je refuse que l’on mette en danger nos clubs de référence. Je demande l’ouverture d’un grand débat sur la question."

Une fois n’est pas coutume, ironisent quelques détracteurs… "Sur cette question, il est en effet sur la même longueur d’ondes que son président de parti, Georges-Louis Bouchez!" Le député invite le président du PS, Paul Magnette, à ne pas perdre de vue qu’il est aussi bourgmestre de Charleroi. "Pour ne pas mettre nos équipes vedettes en difficulté, il est impératif de passer le pied dans la porte" , insiste-t-il. C’est dit.