Charleroi-les-Bains pour deux jours

L’accès se fera sans réservation et sur base d’un tarif unique: 4 € par personne, 3 € pour les enfants de moins de 12 ans et les seniors de plus de 65 ans. Ce sera évidemment l’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir le lifting intérieur important qu’a connu, l’été passé, ce remarquable bâtiment, signé par Jacques Depelsenaire en 1958. La RCA restera attentive à la météo et d’autres ouvertures exceptionnelles seront possibles, avant la date officielle de l’ouverture permanente, qui aura lieu du 27 juin au 31 août. C’est aussi dans le courant de ce mois de juin que la cafétéria de la piscine devrait rouvrir, avec un nouveau concessionnaire.