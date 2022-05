Charleroi: un violent coup de cutter dans la jambe en guise de réponse à «ses avances»?

" J’étais sorti pour aller faire des courses et chercher à manger. Je suis rentré dans la boulangerie et je l’ai croisé. Il était alcoolisé et m’a fait des avances. Je ne voulais pas qu’il me touche ." Version des faits vivement contestée par la victime, qui avait échappé au pire, héritant d’une impressionnante plaie à la jambe à la suite d’un coup de cutter.

Par la suite, Amine avait également jeté une chaise dans la vitrine du salon de thé où l’homme grièvement blessé avait trouvé refuge. Comme plaidé par la défense, le tribunal correctionnel a octroyé une chance à l’agresseur via un sursis simple d’une durée maximale.