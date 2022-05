Charleroi : déjà 100 familles ukrainiennes accueillies

Sur base de la présentation d’une attestation de protection temporaire délivrée par l’office des étrangers au Heysel à Bruxelles, les Ukrainiens qui fuient leur pays en guerre sont inscrits sur les registres de population. Le titre de séjour leur ouvre aussi des droits, notamment aux services du CPAS. Pour établir un dossier, les services de citoyenneté ont besoin de disposer soit d’un acte de naissance, soit d’un passeport (même périmé), d’une carte d’identité ou encore d’un permis de conduire.

Sur les 91 familles qui ont obtenu l’asile sur le sol carolo, en mars et en avril, 21 ont été hébergées par des parents établis à Charleroi, et plus de la moitié chez des tiers. "À ce jour, notre cellule ADIS a reçu 115 demandes sociales, dont 112 relatives à l’octroi du revenu d’intégration" , rapporte Philippe Van Cauwenberghe. La solidarité des Carolos a parfaitement fonctionné. "Ma collègue Laurence Leclercq en charge du Logement a reçu des dizaines de propositions de mise à disposition ou de location de biens."

La bonne nouvelle pour le CPAS et les finances publiques locales de Charleroi, c’est que le Gouvernement fédéral a confirmé qu’il couvrira bien l’intégralité du coût des aides sociales accordées. "L’intervention sera même majorée de 35% pendant les quatre premiers mois et de 25% ensuite, de manière à supporter les surcoûts de gestion de cette crise humanitaire, tels que le recours à des interprètes et le besoin d’assistants sociaux supplémentaires" , poursuit le président du CPAS. L’impact budgétaire sera ainsi totalement neutralisé.