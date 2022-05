Charleroi: la logistique multimodale s’installe aux AMS

Dans un communiqué de circonstance, Weerts Group le souligne évidemment: "Durabilité et multimodalité vont de pair. Le site offre des opportunités exceptionnelles de diversification des modes de transport et des alternatives intéressantes pour réduire le trafic autoroutier. Les occupants disposeront d’un accès direct à une zone de quai sur la Sambre permettant l’amarrage de péniches. Un pont vient également désenclaver la zone et une route permet de rejoindre le R3 sans nuisances pour les zones d’habitat" . La société fait déjà savoir que les normes les plus strictes seront appliquées pour les futurs bâtiments, visant a minima un score de certification BREEAM "excellent".

Le tout fera écho aux importants efforts fournis par les services publics pour réhabiliter le site en amont. Pour rappel, de 1912 à 1976, les Aciéries et Minières de la Sambre ont exploité là une aciérie et un laminoir. En 1986, c’est l’entreprise Recysambre qui reprend les lieux, pour y exploiter une centrale à béton. Les travaux préparatoires de la SPAQuE avaient débutés en 2011, le gros de la démolition s’est déroulé de 2015 à 2017. L’assainissement des sols pollués a, lui, bénéficié du relatif calme de ces dernières années de pandémie et de confinement.

Le projet est donc dévoilé, l’espoir de calendrier est avoué: les travaux de construction devraient débuter dès l’obtention du permis d’Urbanisme, attendu au tout début de l’année 2023. La plupart des conjectures tablent sur une création, à terme, d’au moins 500 emplois.

Pour rappel, le site AMS Nord est, lui, appelé à accueillir le futur stade de Charleroi.