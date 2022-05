À Charleroi existe la Ressourcerie du Val de Sambre.Ce service gratuit de collecte à domicile des objets et encombrants vise un triple objectif: participer au développement en accentuant le réemploi et le recyclage, favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées sur le marché de l’emploi (au travers de collaborations avec plusieurs CPAS de la région) et développer une activité économique pérenne.

"En ce qui concerne la récolte d’objets, meubles et appareils ménagers, 2400 tonnes ont été récoltées en 2021 contre 1858 tonnes en 2018 , explique Anne-Sophie Canart, responsable de la Ressourcerie. La période de la crise sanitaire n’a pas eu d’impact et a même permis à certains de vider leur maison."

Du côté de l’ASBL Transform, organisme d’insertion socioprofessionnelle en charge de la réparation d’appareils électroménagers ou de biens meubles récoltés chez les particuliers, on se félicite d’une telle hausse des récoltes. "Au magasin situé à la rue de Philippeville, nous avons de nombreux nouveaux clients pour l’achat d’objets reconditionnés , explique-t-on au CPAS, dont dépend Transform. Le magasin est ouvert à tous. Nous avons deux types de clients: les personnes en difficulté financières mais également les personnes sensibles au développement durable."

Avec des considérations économiques et durables, l’ASBL Transform propose en magasin des objets revalorisés, c’est-à-dire qu’une équipe de personnes reconditionne ce qui est récolté afin de le reproposer à la vente à sa juste valeur.

Réutiliser les pièces de plusieurs appareils pour en recomposer un seul permet de limiter les dépenses en termes de pièces mais également de diminuer le volume ce qui va à la décharge. Il faut en moyenne trois machines à laver pour en refaire une en parfait état de fonctionnement, avec une garantie offerte aux clients.