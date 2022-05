Marcinelle: un livre de témoignages pour les 230 ans du Cazier

En 2022, le Bois du Cazier célèbre un triple anniversaire: celui des 200 ans de l’octroi de la concession minière à dame Eulalie Desmanet de Virelles par Guillaume Ierdes Pays-Bas, celui des 20 ans de l’ouverture du site et, enfin, des 10 ans de la reconnaissance Unesco, avec les domaines du Grand-Hornu, du Bois-du-Luc et de Blégny-Mine. Pour marquer l’événement, une séance académique est prévue ce samedi, à Marcinelle, avant un week-end portes ouvertes les 4 et 5 juin (nous y reviendrons ultérieurement).