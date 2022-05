L’entrée s’effectue par le rez-de-chaussée où le visiteur est plongé dans l’ambiance de la mine avec la reconstitution d’une galerie, la présence de wagonnets et le tableau des médailles reprenant le nom et le matricule des victimes. Pour renforcer l’émotion, des photographies grand format, dont une rétro-éclairée, participent à la mise en scène.

Au premier étage, des visuels de la vie dans les années 50 habillent les fenêtres et les murs sur la gauche, et évoquent la catastrophe à droite. "Ils illustrent les éléments fournis par les deux bornes interactives, l’une centrée sur l’immigration, l’autre sur le drame avec ses causes, son déroulement heure par heure, le sauvetage jour après jour" , indique le directeur du musée, Jean-Louis Delaet.

Le film qui retrace les événements a été préservé. C’est un document d’autant plus important que tous les témoins du 8 août ont à présent disparu. Grâce à la Loterie nationale et à l’appui de la Fédération Wallonie Bruxelles, le Bois du Cazier a pu acquérir l’œuvre en verre thermoformé de Claude Ourdouillie, Les chrysalides du temps , qui rappelle la salle des pendus. Sept silhouettes de mineurs anonymes flottent au-dessus des têtes.

Enfin, la porte principale du nouvel Espace 8 août a été décorée de motifs translucides de l’artiste ukrainien Roman Minin, avec un effet de vitrail. En mezzanine au niveau 2, une troisième borne interactive raconte l’après catastrophe à travers les conséquences judiciaires, législatives et sociales. Des sculptures de Paul Day, des lampes de mineur géantes et des peintures évoquent l’univers du travail du charbon.

Le financement de ces travaux à hauteur de 80000 € a été couvert en fonds propres. La rénovation va se poursuivre au musée de l’Industrie.