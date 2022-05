Comme s’en explique le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, interrogé par le conseiller Thomas Lemaire (PTB) dans le bulletin des questions écrites du conseil communal, Charleroi a choisi une stratégie différente. D’abord en raison des contraintes de sécurité et d’hygiène alimentaire qu’un tel projet impose. Mais surtout eu égard à l’existence de la plateforme d’aide alimentaire et de la coopérative d’économie solidaire du Passage 45. Cette dernière dispose de deux sources d’approvisionnement: le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) qui propose un panel de produits conditionnés non périssables et la criée aux fruits et légumes de Roulers où 70 tonnes de surplus ont été collectées en 2021 à raison de deux ramassages hebdomadaires. Pour augmenter le volume de produits frais mis à disposition des familles précarisées, le CPAS a également conclu des conventions avec de nouveaux partenaires: criée de Hoogstraten, bourse aux dons, AGRAL, Interwafles, Materne, Schamp, Schweppes, Suntory, etc.

Dans les lieux qu’ils fréquentent, les usagers peuvent trouver chaque semaine une information sur le contenu des colis alimentaires qui leur sont proposés. Par ailleurs, l’offre de repas gratuits et de distribution de produits de première nécessité s’est étoffée sur l’entité durant la crise sanitaire. Une plateforme a été mise en place pour mieux coordonner les actions tant publiques que privées: elle regroupe aujourd’hui 36 partenaires, observe Philippe Van Cauwenberghe. "Si un projet de frigo solidaire devait néanmoins voir le jour , conclut le président du CPAS, il pourrait s’intégrer dans le dispositif existant. Notre CPAS dédie en effet chaque année un budget au soutien de nouvelles initiatives citoyennes à visée sociale, culturelle et humanitaire. Une subvention de 3500 € est accordée à celles qui sortent lauréates de l’appel à projet annuel de l’institution, et de 2000 € pour les microprojets axés sur la précarité."