Gilly: appel aux citoyens danseurs

Basé sur la lenteur et l’expression du mouvement, ce spectacle déjà présenté en France, aux États-Unis ou au Burkina-Faso, se construit sur la participation active d’une cinquantaine de citoyens non-professionnels de la danse. Le volet carolorégien du projet sera présenté au vélodrome de Gilly, lors de deux séances, à 16 heures 30 et 18 heures. Ces performances feront l’objet d’une captation vidéo. Charleroi danse est dès lors à la recherche d’une cinquantaine de citoyens et citoyennes, de 12 à 80 ans, prêts à s’engager dans le processus. Quatre ateliers de répétition auront lieu, aux Écuries, de 18h à 21h, du 21 au 24 juin. Les dossiers de candidatures, incluant une vidéo de maximum une minute d’un mouvement effectué au ralenti, doivent être soumis avant ce 30 mai, à l’adresse publics@charleroi-danse.be . Des séances d’aide à la réalisation des vidéos sont organisées aux Écuries, ce 11 mai de 17h à 20h et ce 21 mai de 9h30 à 12h30.