Charleroi : près de 25 000 carol’ors utilisés tous les mois

Au classement des anciennes communes

Sur base des données en possession du service communal des Finances, le secteur de l’alimentation a été -et de loin – le premier à bénéficier de l’opération: près de six chèques carol’or sur dix y ont été dépensés, pour 14% à la restauration et 8% aux commerces et artisans de bien-être. Au hit-parade des anciennes communes, Charleroi devance Gilly et Marchienne-au-Pont. Monceau-sur-Sambre, Roux, Goutroux et Dampremy, qui comptent un petit nombre de magasins, occupent les dernières positions.

Comme le soulignent les deux échevins, c’est ce qui s’est passé après la clôture de la campagne qu’il est intéressant d’observer, car la distribution avait pour but d’enclencher une dynamique favorable à la circulation de la monnaie locale: entre juillet 2021 et mars 2022, 224287 carol’or ont ainsi encore été échangés, soit une moyenne mensuelle de 24920 devises locales. Au niveau des valeurs en circulation, les chiffres arrêtés au 31 décembre 2021 étaient les suivants: 144473 CR en billets et 67885,10 CR en monnaie électronique. À la date de ce 31 mars 2022, le réseau carol’or comportait 476 partenaires commerciaux, dont 402 sur le territoire des quinze communes de Charleroi.