Charleroi: le pouvoir solidaire du ballon rond

Sur Charleroi, l’équipe Younited locale est donc issue d’une collaboration entre le RCSC et le service "Sport pour tous" de la Ville. Les joueurs sont issus, entre autres, du Passage 45 et des autres services d’insertion du CPAS. Des équipes Younited de l’Excel Mouscron, du KAA Gent, de Namur, du RAEC Mons ou d’Anderlecht seront également présentes, ce jeudi, sur la place Verte. Mercredi après-midi, les installations déjà montées seront mises à disposition des associations de jeunesse de la Ville.

Pour le tournoi, concrètement, les matches se dérouleront selon les règles du foot de rue, en formations de 4 contre 4, pendant deux périodes intenses de 7 minutes chacune. La cérémonie de clôture est prévue vers 16 heures 10. C’est aussi le partage et la rencontre qui prédomineront, sur les résultats du marquoir. L’échevin des Sports, Karim Chaïbaï, résume, en guise de conclusion: "Pour moi, la dimension sociale du sport est primordiale, on le voit avec les jeunes dans les quartiers, notamment. Mais cela passe aussi par la mise en projet et en action d’un public fragilisé. Je suis très heureux que la Ville soutienne tous les ans Younited Belgium d’autant plus que, cerise sur le gâteau, cette année, la finale a lieu chez nous" .