Charleroi: le resto du cœur reprend le service en salle après deux ans de take away

Une adaptation aux mesures sanitaires

Depuis lors, le resto du cœur n’a cessé de s’adapter à l’évolution des mesures sanitaires et des besoins de ses bénéficiaires. Avec des pics à plus de 700 repas distribués par jour. "Pour la protection de notre personnel et de nos bénéficiaires, nous avons décidé d’imposer le port du masque dans la salle pour cette réouverture" , explique la directrice des lieux, Céline Pianini.

Ce retour en présentiel marque un moment particulier. "Nous n’avons plus connu ça depuis un peu plus de deux ans et on s’en réjouit" , observe Annabel Mascaux, qui poursuit: "Nous continuons néanmoins à préparer des portions à emporter cette semaine. Certaines familles préfèrent manger le soir à la maison, mais nous avons également des personnes qui ne savent pas se déplacer."

Une réouverture avec les formes d’usage

450 parts ont été préparées pour ce service en salle; au menu, boulettes sauce tomate et frites de patate douce. ©ÉdA

On a mis les petits plats dans les grands pour la réouverture de la salle du resto du Cœur de Charleroi: boulettes sauce tomates avec frites de patates douces, un potage en entrée et une gaufre en dessert. "Ne sachant pas trop à quoi nous attendre, nous avons préparé 450 parts" , confie Annabel, la cheffe de cuisine, qui précise: "Et c’est sans compter les barquettes à emporter, avec du riz plutôt que des frites et une variante avec des boulettes de thon pour les bénéficiaires musulmans."

Ce ne sera finalement pas la ruée vers cette salle rouverte, même si la file pour se faire servir est visible. "Il faut le temps que l’information circule et que nos usagers retrouvent le réflexe de venir jusqu’ici" , explique la directrice Céline Pianini. Selon elle, "Cela va se faire sur plusieurs jours."

Il faut aussi retrouver les habitudes de fonctionnement: pour participer au repas, il faut se préinscrire. Un ticket est remis à chacune et chacun, une contribution symbolique aux frais de 50 cents est demandée. "Notre restaurant de 223 places assises ouvre à 11 heures 30" , rappelle Céline Pianini, qui précise: "Nous distribuons la soupe jusque midi, et ouvrons le self-service de 12 à 13h30. Celles et ceux qui ont des problèmes de mobilité peuvent être servis à table."

Une vingtaine de salariés et de bénévoles entrent dans l’organisation, en ce compris le chauffeur-livreur Claude, les agents de prévention de la Ville de Charleroi, les assistantes sociales, les bénévoles et les travailleurs articles 60, comme Ermeline, qui est arrivée dans l’aventure voici deux mois.