Un certificat de médecine unique en Belgique

Il sera organisé sur le site Marie Curie de l’Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Ce cursus innovant a pour but de "faire découvrir les potentialités et limites actuelles de l’IA et des technologies digitales dans les soins de santé" .

L’initiative concrétise les efforts collectifs de l’écosystème belge pour offrir un enseignement de qualité dans les domaines innovants de l’IA et de la médecine digitale. "Nous pouvons compter sur la collaboration d’experts venant d’horizons variés et de différentes universités (autres que l’ULB et l’UMons). Ils sont médecins cliniciens, ingénieurs, avocats et managers" , expliquent Giovanni Briganti et Karim Zouaoui Boudjeltia qui coordonnent et pilotent ce nouveau programme académique.

Le certificat en intelligence artificielle est la porte d’entrée pour toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances dans le domaine, qu’il/elle soit professionnelle de la santé, du milieu industriel, du milieu de la recherche, du droit, du management, ou simplement curieuse de découvrir ce champ passionnant de connaissances.

Aucun prérequis n’est attendu. Le cours s’articule sur quatre axes: une introduction aux méthodes d’IA et la santé digitale, leurs potentialités et leurs limites, l’impact de l’IA et des soins digitaux sur la société et, pour terminer, les questions épistémologiques que soulève l’utilisation de l’IA en médecine.

Pour le recteur de l’UMons, Philippe Dubois, ce projet intègre d’une part harmonieusement les grands domaines que sont la médecine, la science et les techniques de l’ingénieur, mais il consolide d’autre part les liens forts entre les deux universités.

Directeur de la formation continue en santé et sciences de la vie de l’ULB, Xavier Pesesse souligne que les futurs talents qui vont participer au développement du secteur de la santé vont pouvoir acquérir, grâce au certificat, les compétences utiles pour répondre à l’évolution des besoins dans le domaine de la médecine et de la santé.