Charleroi : une mère devant la justice pour l'homicide involontaire de sa fillette de deux ans

Ce soir-là, à 21h01 précisément, la mère de la petite fille (et d’un bambin de 2 mois) a alerté les secours, en panique. Elle venait de découvrir la fillette inanimée dans la baignoire, alors qu’elle s’était éloignée durant une dizaine de minutes pour s’occuper du frère cadet dans une autre pièce. Deux heures plus tard, le décès de l’enfant a été constaté par les médecins urgentistes, à l’hôpital. La petite a succombé à une noyade.

Du Valium

pour l’oncle de la fillette et ses proches, la maman aurait une part de responsabilité plus grande dans le décès de son enfant. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de Valium dans l’organisme de la petite. " C’est mieux connu sous le nom de diazépam, explique MeChomé, partie civile. C’est un psychotrope puissant réservé aux adultes. Cette molécule présente dans le Valium va créer un état de somnolence, une décontraction musculaire, des chutes et des endormissements. Ce sont les effets pour un adulte. Ici, on parle d’un enfant de 20 kg ."

Pour la partie civile, on ne peut pas parler d’un homicide involontaire, mais bien d’une administration volontaire d’une substance. "La mère de famille a donné à la petite un Valium parce qu’elle était agitée et qu’elle était dépassée. Elle a fait usage d’un médicament puissant. Elle n’a pas eu l’intention de tuer la petite, c’est certain, mais elle a posé un acte inacceptable et qui a provoqué le décès de l’enfant ."

Un incident au parc?

La maman soutient que le comportement de la petite a brusquement changé alors que la famille se trouvait dans le parc Reine Astrid, au centre-ville: " Elle est venue vers moi et m’a dit” bobo” en montrant son ventre. Elle paraissait plus calme que d’habitude. Après, à l’appartement, elle n’a quasiment rien mangé avant d’aller au bain ." La petite aurait-elle accidentellement ingurgité du Valium dans le parc?

Pour le parquet, cette thèse n’est pas totalement invraisemblable. On sait que le parc Reine Astrid est une plaine de jeux pour des toxicomanes, qui échangent aussi des médicaments. " Si l’on peut soupçonner la mère d’avoir voulu calmer l’enfant en lui donnant le médicament, cela ne peut être prouvé par les éléments du dossier ", estime le substitut Bury. Celui-ci considère qu’il s’agit bien d’un homicide involontaire et laisse au tribunal l’appréciation de la peine à infliger.

Me Frédéric Ureel, à la défense, plaide une suspension simple du prononcé, non sans rappeler la souffrance qui touche sa cliente depuis les faits. " Oui, elle a commis une faute impardonnable en retournant s’occuper de son autre enfant. Elle a plein de regrets et se sent extrêmement coupable. Oui, elle a été coupable de négligence. Elle portera cette culpabilité à vie et elle est déjà punie par la perte de son enfant ." Jugement dans un mois.