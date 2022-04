Charleroi : l'extension de la ligne Est du métro en bonne voie

On le sait: ce dossier d’infrastructure chiffré à 60 millions€ d’investissement (avec un coût d’exploitation récurrent estimé à 2,8 millions€ par an à charge de la Wallonie) a été intégré dans le Plan de relance européen.Il est en phase d’étude depuis août 2021. Selon Philippe Henry, la phase préliminaire est clôturée et les études d’avant-projet sont en cours. Dans ce cadre, différentes prestations ont été réalisées, comme l’esquisse architecturale de toutes les stations de métro du tronçon, l’analyse des risques incendie, le défrichage de l’assiette des futures voies depuis la station du Centenaire jusqu’au tunnel existant du Cora, l’analyse des offres de renouvellement des voies entre le Centenaire et la station Waterloo (le début des travaux étant prévu dès le mois de juin), l’étude du marché de fourniture des appareils de voie et de rails, l’inspection des ouvrages d’art existants (ponts et tunnels), l’étude de la prolongation du tunnel Cora jusqu’au terrain dit "des Mottards", celle d’extension de la ligne jusqu’au site du GHdC à Gilly, le démarrage des essais géotechniques et, enfin, l’étude d’implantation de la sous-station de traction du futur hôpital chargée d’alimenter les caténaires.

La prochaine grande étape sera l’introduction des demandes de permis.Elle est prévue pour cet été 2022, la procédure ayant été anticipée par une analyse menée en collaboration avec les fonctionnaires délégué et technique de la Wallonie qui auront à statuer. Quant aux cahiers spéciaux des charges pour les travaux, ils seront publiés et attribués l’an prochain.