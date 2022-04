Charleroi: le premier mai militant de Thomas Dermine

Thomas Dermine, qu’évoque pour vous ce premier rendez-vous?

Le 1er mai, c’est l’histoire du début de ma vie. Je venais à peine de naître à la maternité de l’hôpital civil que, depuis les fenêtres de la chambre de ma mère, on entendait les chants et les discours des leaders de l’action commune socialiste dans la rue. Je suis fier et honoré de pouvoir m’exprimer devant les militants qui renoueront avec le présentiel après deux ans d’absence.

Comment abordez-vous ce rendez-vous?

Il marque l’apothéose d’une semaine d’actions et de rencontres qui a commencé le 23 avril, avec la fête de la Rose à Courcelles. Il y a quinze étapes en tout. Le 1er mai est un moment important d’expression politique: notre président national, Paul Magnette, nous rejoindra à l’Eden pour prendre la parole. Je le ferai aux côtés de la secrétaire générale de Solidaris, Gaëtane D’Horaene, et du président des Jeunes socialistes (JS) de Charleroi, Valentin Di Scolo.

Le PS n’est-il pas en train de perdre du terrain sur l’échiquier politique?

Il reste, à ce jour, la plus grande force militante de gauche. Plutôt que de capitaliser sur les peurs et la colère, d’attiser les oppositions à gauche, nous voulons remobiliser en rappelant nos fondamentaux, notre place dans la conquête des droits sociaux. Nous voulons miser sur les espoirs. Dans ce cadre, il faut avoir l’audace d’ouvrir des débats sur des questions fondamentales comme la réorganisation de la sécu, de la fiscalité, du travail ou même l’avenir de la Wallonie. J’en profite d’ailleurs pour rappeler que nous ne dépendons pas de la Flandre, même si la fin annoncée des transferts de financement Nord-Sud nous obligera à vivre des moments difficiles dès 2024…

Quelles sont vos priorités localement?

Il faut raviver nos structures et intensifier les liens entre les actions collectives socialistes, même si, au sein d’une même famille, nous ne pouvons pas être tout le temps d’accord sur tout. Je pense que nous devons aussi retrouver le goût de repartir à la rencontre des gens sur le terrain, ouvrir les portes au secteur associatif en dehors du giron socialiste. Ce vendredi, je me suis rendu à la pause du matin aux grilles de la Sonaca pour rappeler concrètement les actions du PS dans ce gouvernement.

Le parti ne communique pas assez?

On ne communique jamais assez! Le chômage partiel c’est nous, la remontée du salaire minimum aussi.Demain, ce sera la pension à 1500 €. Personne ne fait mieux que le PS. Notre vice-premier ministre, Pierre-Yves Dermagne, accomplit un travail remarquable au gouvernement. On ne le crie pas suffisamment fort.

Pourquoi est-ce important de remobiliser?

Pour continuer à amener du progrès et faire barrage aux régressions. Une enquête du quotient flamand Het Laatste Nieuws a révélé que des sous-traitants de PostNL faisaient travailler en Belgique des mineurs de 13 et 14 ans. C’est inacceptable d’employer des enfants. Si l’entreprise a pris des mesures, nous devons rester vigilants aux dérives et les enrayer immédiatement. S’engager et militer est essentiel dans nos sociétés.