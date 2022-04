Charleroi: le rond-point du Marsupilami va devenir un parc

C’est ce qui est présenté, dans les grandes lignes, dans le livre "Charleroi, le projet métropolitain" présenté ce mardi par le bouwmeester Georgios Maïllis, sorte de "super-architecte" à l’échelle communale, et le bourgmestre Paul Magnette (PS). Il s’agit du "masterplan Mambourg" sur lequel travaille le bureau d’architectes XDGA, sur le périmètre du rond-point du Marsupilami, du parc Hiernaux au-dessus du R9 et de Ville2, où se trouvait l’ancien terril du Mambourg, rasé depuis.

"L’idée, c’est que l’entrée de ville ne soit plus "le rond-point" mais "le camp us" de la Cité des métiers , précise Georgios Maïllis. On veut donc réaménager le rond-point pour en faire un square qui permettra d’articuler le campus à côté de l’UT aux Aumôniers, en longeant Ville2."

Le rond-point du Marsu sera, de fait, moins utilisé à l’avenir avec la fermeture du tunnel Roullier et la mise en sens unique de l’avenue de Waterloo. On le voit déjà aujourd’hui servir principalement de sortie d’autoroute vers l’ancien hôpital civil et la tour de Police. Qui plus est, sur ce rond-point, l’hôpital Notre Dame devrait devenir, à terme, un bâtiment universitaire ou des logements, une fois le déménagement vers le nouveau GHdC terminé. Et la Cité des Métiers, accolée au campus de ce côté de la ville, comprend aussi les Aumôniers, à l’arrière de Ville2, côté Gilly: créer une liaison entre les deux parties du projet peut avoir un intérêt.

Le parc Hiernaux sera donc étendu, côté Ville2, pour verduriser la liaison Cité des Métiers-Aumôniers, et côté UT pour remplacer l’actuel rond-point du Marsupilami. Une liaison directe vers le site actuel du stade du Pays de Charleroi est aussi dans les cartons. Des installations sportives et de loisir pourraient voir le jour, là où se trouve pour l’instant une partie du parking de Ville2.

Quand? Dans les prochaines années: "C’est en tout cas dans les plans, on travaille actuellement à la question avec le SPW et on prévoit d’entrer un projet pour la prochaine programmation des fonds européens FEDER", ajoute le bouwmeester, qui conclut: "On aurait déjà voulu le faire pour cette programmation-ci, qui comprend une bonne partie des chantiers Charleroi DC en cours à la ville-haute, mais on a été un peu court."