Charleroi: «Il est sorti de nulle part avec un cutter», il a même fallu faire un garrot à la victime

" Je ne le connais pas. Il est sorti de nulle part avec un cutter et voilà. Il a agi ainsi gratuitement et aujourd’hui je souffre encore de la jambe ", témoigne celui qui a échappé au pire, dans la rue Neuve le 12 décembre dernier, comme le confirme le substitut Vervaeren. " On n’était pas loin de l’artère fémorale. La plaie est vraiment impressionnante. On a même dû faire un garrot à la victime, avant sa prise en charge par les secours ."