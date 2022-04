Vers un «ministère local de l’Intérieur»

L’organisation de ce conseil spécial avait été demandée par le MR dès la fin 2021. Objectif: confronter les diagnostics et les ressentis dans différents domaines. Les élus qui ont alimenté le débat l’ont fait de manière plus constructive qu’offensive, comme s’en est félicité le bourgmestre.

Coordonner prévention et répression

Pour le MR, Nicolas Tzanetatos a défendu un plan qui s’articule autour de dix priorités. La cheffe de groupe PTB, Pauline Boninsegna, a pour sa part déploré le manque de moyens humains à la police, égratignant au passage les libéraux présents à tous les niveaux de pouvoir et qui cautionnent des économies sur la sécurité. Les porte-parole des trois partenaires de majorité ont apporté des éléments, comme les indépendants Nicolas Kramvoussanos et Brahim Ziane, ainsi que le conseiller DéFI, Jean Noel Gillard, très inquiet d’une montée implacable de l’insécurité.

Le projet de "ministère communal de l’Intérieur" évoqué par Magnette se veut un outil de coordination des politiques tant préventives que répressives, car l’une ne peut aller sans l’autre. La compétence de cette nouvelle direction sera limitée au périmètre de la ville mais s’étendra à de nombreux domaines d’action, là où l’on peut concrètement peser sur la sécurité: lutte contre les incivilités avec la mise en place d’un pool d’agents constatateurs, renforcement de la sécurité routière, amélioration de l’espace public et de l’éclairage nocturne, réduction des violences conjugales et des faits de harcèlement des femmes en rue, accompagnement social et traitement de la toxicomanie…

Budget: «aussi loin que possible»

Pour ce qui est de la zone de police, le bourgmestre a expliqué être allé sur le plan budgétaire aussi loin qu’il était possible de le faire: les dépenses ont augmenté de 23 millions€ entre 2019 et 2022, dont 20 millions€ de dotation communale. C’est quasiment la totalité des hausses de recettes de la période que la Ville a consacrée au refinancement de sa police. "On est arrivé à la limite , a constaté Magnette. Nous avons également mis l’accent sur l’attractivité de la zone afin de pouvoir accueillir de nouveaux policiers. Du personnel a été affecté au recrutement."

Quant à la sécurisation et l’amélioration des infrastructures, la volonté communale est de poursuivre les investissements: projet de nouveau commissariat à Gilly, rénovation de l’antenne de proximité de Roux, requalification des locaux de la police à Montignies-sur-Sambre.

Le bourgmestre l’a répété: la problématique des stupéfiants dépasse très largement Charleroi comme toutes les villes en général. "C’est la raison pour laquelle, après l’ouverture d’un dialogue avec d’autres métropoles, nous avons écrit aux ministres de la Justice et de l’Intérieur pour discuter d’un renfort des coopérations." Une première réunion s’est tenue ce mardi à Charleroi pour définir des stratégies et identifier des objectifs communs.

Urgence au parquet

Le parquet a contribué autant que faire se pouvait au renforcement des poursuites. Selon le Procureur du Roi Vincent Fiasse, le nombre de dossiers transmis aux tribunaux pénaux a doublé en 3 ans. Il représente 6% du total. Ce sont ainsi quelque 2300 des 38000 affaires dont la Justice a été saisie en 2021 qui ont abouti en correctionnelle. Et sur les 1000 qui ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction, 446 mandats d’arrêt ont été délivrés. Or, le parquet de Charleroi voit ses effectifs se réduire depuis 2019: le cadre comptait 87% de magistrats en 2019, 80% en 2020 et plus que 73% en 2021! C’est dire l’urgence d’agir pour revenir à un niveau acceptable.

Dans sa lettre de mission, le chef de corps de la police a insisté sur l’importance du bien-être au travail. C’est le seul moyen de combattre un inquiétant phénomène d’absentéisme endémique, dénoncé par les élus de l’opposition, en particulier Nicolas Kramvoussanos. "Des dizaines de milliers de journées sont perdues chaque année" , a-t-il rappelé.

L’amélioration de la sécurité passe par un renforcement de la présence policière en rue. Dans ce cadre, une collaboration va associer la zone au TEC Charleroi pour développer des patrouilles communes et exploiter judiciairement le réseau de caméras déployé sur les lignes de métro.