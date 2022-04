Charleroi : Molière à la sauce flamande, avec l'Ancre

Le rire est un langage universel et le collectif flamand « tg STAN » va le prouver brillamment, cette semaine, avec Poquelin II, une création corrosive autour de deux des pièces les plus mordantes de Molière : Le Bourgeois Gentilhomme et L’Avare. Représentations au Centre de Loisirs, avenue des Muguets 16, à 19 heures, ce mercredi 27 avril et à 20 heures 30, ce jeudi 28 avril. Les derniers tickets s’arrachent au 071/31 40 79 et via le site www.ancre.be.