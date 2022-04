Charleroi : le centre d'enfouissement technique de Monceau exploité jusqu'en 2027

"C’était une décision difficile à prendre" , explique Céline Tellier, qui est allée l’annoncer à une dizaine de riverains de l’association ADEM, sur place, samedi matin. Pour bien comprendre, il faut savoir qu’en 2019, quand la décision de fermer fin 2022 a été prise, "on n’imaginait pas qu’on allait avoir une pandémie, qui a ralenti certains projets de gestion des déchets wallons. On n’imaginait pas non plus que les inondations de juillet apporteraient un tel surplus de déchets à enfouir, parce que même si la majorité de ceux-ci ont été recyclés, il y a des résidus dont on ne sait pas aujourd’hui quoi faire et qu’il faut donc mettre en décharge. Et puis il y a maintenant l’augmentation du prix de l’énergie, qui a un impact sur les projets également" .

Plusieurs retards

À l’époque, le gouvernement wallon imaginait fermer Monceau pour rediriger les déchets vers les trois autres CET. Entretemps, un a fermé car saturé, il n’en reste que deux. Monceau gère depuis lors deux tiers des flux wallons. On misait aussi sur les extensions de deux autres CET, du côté de Liège et du Luxembourg… qui ont pris du retard avec la pandémie et les inondations! On prévoyait aussi la maturation du projet Phénix, avec Comet Sambre, pour augmenter le recyclage des déchets métalliques (réduire les 500000 tonnes "inexploitables" qui sortent des broyeurs à 300000 tonnes environ), mais ça a pris du retard et ce ne sera pas prêt avant 2027, trois ans plus tard que prévu, avec l’augmentation des prix de l’énergie puisque c’est un procédé par pyrolyse. Il existe également, en Wallonie, un projet d’assainissement et de recyclage de l’amiante (qui n’est plus présente sur le site de Monceau depuis des années en raison de la proximité des habitations) pour réduire le nombre de déchets à enfouir, mais on n’en est qu’aux prémices.

Des garanties

"On aurait vraiment souhaité fermer le CET de Monceau en 2022, mais on ne peut pas le faire en se disant qu’alors on sature l’ensemble des autres sites wallons d’ici quelques années. Il faudra donc attendre encore un peu " , regrette la ministre. En revanche, le nouveau permis qui a été accordé prévoit plusieurs choses. Déjà, 2027 sera la dernière limite. Ni extension de taille, ni extension de tonnage. "L’objectif est de combler le trou entre le terril des Quatre Seigneuries existant et le monticule de la décharge actuelle, pour ne faire qu’un seul dôme, ça sera plus pertinent au niveau paysager". Ensuite, il y a les obligations de verduriser et arboriser le site, pour qu’en 2027 le cadre de vie des riverains soit plus agréable. "C’était déjà une obligation de l’exploitant en 2019, la seule qu’il n’ait pas respecté. Le nouveau permis demande de désormais faire des rapports annuels à l’administration pour vérifier qu’on va bien dans le bon sens, pour qu’en 2027 il n’y ait aucune surprise, le site ferme et soit couvert de végétation." Enfin le permis prévoit des contrôles renforcés pour la qualité de l’air et du bruit, et Céline Tellier indique aussi qu’elle ira "appuyer des démarches auprès de la Ville de Charleroi pour les problèmes de charroi, notamment la vitesse, qui ont été rapporté par les riverains autour du site" .

Le message est clair: la Wallonie pensait être prête à fermer le site en 2022, mais les alternatives (recyclage et nouveaux procédés industriels) ont pris du retard. Ennuyée, elle repousse donc la fermeture du CETB de Monceau de cinq ans, dernier délai. Quant au tonnage et au volume qui augmentent, la ministre Tellier assure que c’est la capacité maximale du site de Monceau, telle que prévue à l’origine, et que tout sera fait pour que ce site soit à saturation d’ici 2027, soit bouché pour limiter l’impact paysager, et progressivement verdurisé pour améliorer le cadre de vie.