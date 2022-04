La feuille de route du MOC Charleroi pour les 2 ans à venir

Le premier, c’est celui de la proximité. "Nous avons choisi de le décliner au travers d’un cycle de débats politiques communaux à mi-mandat. En 2018, nous avions invité les candidats aux élections locales de Charleroi, Beaumont, Châtelet, Fleurus, Fontaine-l’Evêque et Momignies à confronter leurs projets pour la mandature. Nous leur avions demandé de venir en établir le bilan trois ans plus tard, ce qu’ils avaient tous accepté de faire. Le moment de l’évaluation est à présent venu." Il reste à se mettre d’accord sur un calendrier.

Deuxième axe: les migrations et la lutte contre le racisme. Pour cette thématique, le MOC compte agir à deux niveaux: d’une part, réfléchir à l’opportunité d’élaborer une motion antiraciste et antifasciste pour la soumettre ensuite à l’approbation du conseil communal de Charleroi et, d’autre part, proposer des formations sur mesure à l’accueil des migrants (groupes scolaires, associations, citoyens). "Dans ce cadre, nous avons également conçu un module intitulé “L’Allié”. En cas de conflit ou de tension, il permet à un tiers de se positionner en soutien à la victime, non pas en se substituant à elle, mais en lui permettant de reprendre du pouvoir et d’agir."

Troisième axe: le logement. Un groupe de travail a été constitué pour chercher des moyens de réduire les loyers. Comme le rappelle sa secrétaire fédérale, le MOC Charleroi-Thuin est favorable à l’instauration de grilles contraignantes de loyers, pour éviter l’inflation de ces derniers et la spéculation locative.

Deux autres "punchlines" complètent le plan d’actions.Il y a les projets à développer dans le domaine de l’environnement et du climat pour favoriser l’émergence de modes de déplacement et de consommation durables sans précariser les milieux précaires. Et les projets qui touchent à l’économie sociale qui ne doit pas être vue comme une économie de seconde zone ou une économie du pauvre, mais au contraire comme un modèle vertueux créateur d’emploi et de lien social. "Un instrument de régulation de l’économie néolibérale qui sème le chaos. Cela passe par l’éducation populaire" , conclut Adeline Baudson.