Coup de pédale pour le développement durable

Le processus est tout frais, mais la volonté politique est établie: le parc de vélos électriques du CPAS va s’étoffer à raison de six nouveaux cycles par an. "Ces futurs vélos seront évidemment dispatchés, selon les demandes et besoins constatés, dans les autres districts, selon la répartition géographique de nos antennes sociales" . D’ici là, ce sont donc les travailleurs CPAS de l’intra-ring qui sont les premiers à enfourcher ces nouvelles montures. En interne, l’usage est on ne peut plus simple: les agents qui veulent utiliser un vélo peuvent le réserver via une fonction intégrée à l’outil Outlook dans la suite Office. De plus, les vélos sont abrités dans un garage autonome du siège social du CPAS, ce qui permet un retour sécurisé même après l’heure de fermeture. Philippe Van Cauwenberghe épingle, avec justesse: "Sur Charleroi 6000, avec le parking et les chantiers en cours, il y a un indéniable gain de temps à se déplacer à vélo plutôt qu’en voiture, au-delà même des bénéfices écologiques" . Un seul bémol est jusqu’ici apparu, et le CPASréfléchit d’ores et déjà à des solutions pérennes: "Une difficulté a été constatée lors des premiers usages, par nos agents. Lorsqu’ils effectuent une visite à domicile chez un bénéficiaire, il n’est pas toujours évident de sécuriser le vélo électrique, car il n’y a pas des arceaux pour vélo à chaque coin de rue" .

Le président du CPAS le rappelle, ce développement de la mobilité douce s’inscrit "dans le cadre de notre Plan Stratégique Transversal, qui établit plusieurs missions en matière de développement durable. Nous participons, aux côtés de la Ville, à la réduction des gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030" . De nombreuses actions, petites ou grandes, sont déjà implémentées: les voitures pour livrer les repas à domicile roulent toutes au CNG; il n’y a plus d’eau en bouteille plastique dans les locaux du CPAS, entre autres.