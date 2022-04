22-13, 19-14, 18-26, 19-25, 11-11, 12-16

SPIROU: Swolfs 20 (1X3), Miakangamane 6, Fedele 8 (1X3), Bronchart 22 (1X3), De Vreede 6, Lecomte, Cambioli, Bula 20 (6X3), Lo Giudice 2, Menth, Shema 3 (1X3), Ellis 14 (2X3).

Les jeunes de Charleroi jouent de malchance. Hier soir, ils se sont inclinés sur le fil, ne craquant que dans la seconde prolongation face à un adversaire emmené par des joueurs d’expérience tels que De Lepeleire, auteur de 13 assists, et le Carolo Thomas Mertens, littéralement en feu (12 sur 26, dont 6 sur 12 à trois points). Durant la majeure partie de la rencontre, l’équipe locale a mené, s’appuyant sur un excellent démarrage (8-2, 12-7 par Ellis, 19-9 par Swolfs). Les Carolos poursuivaient sur leur lancée dans le 2e quart. Toujours par Swolfs et Ellis, ils faisaient culminer leur avance à 38-23 puis 41-25, juste avant le repos (41-27). Les visiteurs inversaient la tendance à la reprise. Charleroi conservait une avance notable à la 28e (56-44) mais deux minutes plus tard, le danger se précisait: 59-53. De fait, Touré égalisait à 59-59 et portait les siens pour la première fois au commandement à 61-65. Bronchart forçait la prolongation sur le buzzer (78-78). À 87-81, le Spirou laissait passer sa chance, Mertens forçant un 2eextra-time fatal (89-89).