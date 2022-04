Charleroi: sursis simple pour le dealer au comportement suspect, son acolyte condamné à 2 ans de prison par défaut

Une perquisition menée à son domicile a également permis la saisie de 1,40 g de poudre blanche et de plus d’un gramme de cannabis mais aussi la découverte de Selim, le second prévenu, absent et jugé par défaut.

Les deux hommes, qui contestaient toute vente de produits stupéfiants, ont été reconnus comme dealers de cannabis et de cocaïne par trois clients, depuis le début de l’année 2021. Comme requis par le parquet, Sofiane a obtenu une chance via un sursis simple. Selim, lui, a été condamné par défaut.