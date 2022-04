Charleroi : les Beffrois de cristal en mode solidaire

D’ordinaire sont salués les femmes et les hommes qui ont contribué au développement ou au rayonnement de Charleroi. Pour le retour de l’événement après un an et demi d’absence, la Ville a tenu à récompenser les initiatives et actions menées pendant la pandémie et lors des intempéries du mois de juillet dernier. C’est Wendy Fimiani, la seule finaliste de la région du concours Miss Belgique 2022, qui a été chargée de remettre les Beffrois aux lauréats.

Ils sont au nombre de cinq. À commencer par la plateforme alimentaire qui a vu le jour durant la crise pour offrir des repas aux personnes les plus démunies ou poussées dans la pauvreté. En Belgique, la fermeture de secteurs jugés non essentiels, notamment l’horeca, a privé des dizaines de milliers de travailleurs d’une grande partie de leurs ressources, les projetant dans des situations extrêmement pénibles. Pour faire face au chaos, les acteurs de l’aide alimentaire se sont regroupés au sein d’une plateforme coordonnée par le CPAS. Cela a amélioré l’efficacité du service et réduit les risques de gaspillages ou double emploi.

Autre projet mis à l’honneur: celui des chefs solidaires , qui ont préparé des repas pour remercier les services d’urgence sociale et médicale de première ligne. La Ville a tenu à mettre à l’honneur le personnel des trois grands hôpitaux de Charleroi (Grand Hôpital de Charleroi, CHU de Charleroi et Clinique Notre-Dame de Grâce) ainsi que des quatre centres de vaccination mis en place sur le territoire (CEME, FAGC, SSID, Crepic).

Enfin, les agents communaux qui se sont portés volontaires pour apporter de l’aide aux sinistrés après les inondations de l’été dernier ont emporté un autre Beffroi de cristal.