Charleroi : le Poche théâtre a le nez fin pour Cyrano

En mai, Comedia77 investit le Poche théâtre avec la ferme intention de faire revivre le mythe, en sublimant les contraintes du lieu: de prime abord, la petite salle de la rue du Fort ne se prête pas à la grandiloquence insolente de Cyrano, avec ses décors, ses figurants, ses grandes scènes de batailles, verbales ou à l’épée. Le metteur en scène, Emmanuel Guillaume, évoque le défi lancé: "Monter Cyrano de Bergerac aujourd’hui, dans un lieu de cette petite taille, avec le tiers de comédiens de ce que la distribution prévoit, est-ce insensé ou est-ce une folie audacieuse?" . Il livre évidemment une partie de la réponse: "La démarche théâtrale est la suivante; raconter cette histoire d’amour, de loyauté et de fraternité avec cet esprit du théâtre des tréteaux. Hormis les trois protagonistes, les artistes enfilent les rôles à la vue du public. La troupe se veut tour à tour service d’accueil, comédiens, habilleurs, maquilleurs, serveurs au bar, musiciens, etc." .

Six représentations sont au programme, du 13 au 15 mai et du 19 au 21 mai 2022. Olivier Clément, Aurélie Hendrickx et Adrian Marsia, accompagnés de quelques autres comédiens, mèneront l’intrigue à son terme, en respectant le texte et les alexandrins d’Edmond Rostand et l’esthétique des costumes d’époque, sans négliger des ponts vers aujourd’hui, pour souligner la contemporanéité de la pièce. C’est aussi la marque de fabrique de cette troupe fondée en 1977 par des élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire de Charleroi; une motivation sans faille pour ces passionnés, qui viennent de passer le cap, que dis-je, la péninsule, des 45 ans de théâtre, notamment incarné par Christine Michel, présidente de l’ASBL "Comedia77".

Le spectacle s’inscrit aussi dans l’abonnement 2021-2022 du Poche théâtre. Les représentations auront lieu à 19h30 les jeudis, 20h30 les vendredis et samedis et 15 heures les dimanches. PAF: 14 € (12 € en prévente, tarifs jeunes et Seniors disponibles); préventes au 0491/280220 ou via l’adresse info@comedia-77.be .