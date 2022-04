Charleroi : le Centre de distribution urbain cherche un candidat pour se relancer

Trop proche du centre-ville (il faut transiter par le ring et par quelques centaines de mètres dans la Ville Basse pour y arriver), trop peu utilisé par les commerçants, même Ikea a abandonné ce point de livraison après plusieurs mois de test, et les autres tentatives de reprise ont coulé. À Mons, où on prévoit un projet de centre de distribution pour 2023, on cite Charleroi comme l’exemple à ne pas suivre.

Mais ça ne décourage pas l’autorité publique. Un appel pour trouver un nouveau concessionnaire a été lancé début avril. "La Ville de Charleroi a débuté une procédure visant à trouver un nouveau concessionnaire qui va exploiter le CDU pour une période de cinq ans. Le nouvel occupant devrait commencer ses activités courant 2022. Une grande attention sera portée à la démarche écologique (utilisation de véhicules roulant à l’énergie verte comme l’électricité, le CNG ou les biocarburants) et sociale (partenariat avec des entreprises d’économie sociale) du nouveau concessionnaire. Celui-ci devra également s’intégrer dans la vie locale en établissant des collaborations avec les acteurs locaux (associations de commerçants, gestion centre-ville)" précise l’appel à candidature.

On sait qu’il a été évoqué la possibilité s’en servir pour amplifier la livraison "du dernier kilomètre", le plus coûteux, via des vélos cargo. Avec les espaces pour "véhicules motorisés" qui tendent à se réduire à Charleroi, laissant une place plus importante aux piétons et vélos, c’est peut-être une opportunité. Peut-être.