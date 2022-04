Roux : Saymonly, la nouvelle voix du soleil

Le sien est coloré et fleure le soleil, la joie et l’enthousiasme. Sa famille est originaire de Kinshasa, mais c’est dans la région de Roux que Manon a grandi, se découvrant très tôt une passion pour le chant. "J’ai pris conscience de mon potentiel de chant durant mes études secondaires, à Gosselies. J’ai participé à des soirées dans le cadre estudiantin où j’ai eu l’occasion de chanter et j’ai eu envie de continuer", dit la jeune femme, aujourd’hui âgée de 20 ans. En répondant à une annonce de mannequinat lancée par la marque carolo Moyra-B, Manon a fait la rencontre de Maeva qui l’a intégrée à son équipe de modèles. Ensemble, elles ont créé quelques chansons originales pour le prochain défilé de la marque. "Ce sont des textes en français avec quelques mots en lingala, la langue parlée au Congo" , dit l’artiste.

Un crowdfunding lancé

Les chansons qu’elle interprétera reflètent la philosophie partagée par les deux jeunes femmes. Il est par exemple question de solidarité, à travers l’expression "Bisso Na Bisso" résumant cette notion d’échange et de partage qui caractérise la population locale du Congo pourtant souvent contrainte à vivre dans la pauvreté. Une chanson fait référence à l’upcycling, l’ADN de Moyra-B. Sur ses réseaux sociaux Instagram et Tik Tok, Saymonly a publié quelques-unes de ses musiques qu’elle a enregistrées en collaboration avec le beatmaker Fuego.feu. Elle a également lancé un crowdfunfing, financement participatif, sur la plateforme Okpal, dans l’espoir de récolter 3000 € pour pouvoir enregistrer un album de sa création.

"J’aimerais pouvoir intégrer la scène carolo en participant à des événements culturels dans la région" , dit la jeune artiste. L’appel aux organisateurs est lancé!