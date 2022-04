Une voiture fait plusieurs tonneaux sur le R3 à Gilly: le conducteur désincarcéré et hospitalisé

Ce vendredi vers 13h, un impressionnant accident s’est produit sur le R3, d’Heppignies vers Gouy-lez-Piéton, direction Châtelet. Au niveau de la sortie vers Gilly et la route de la Basse-Sambre, à hauteur du double rond-point et du futur Grand Hôpital de Charleroi, un véhicule a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue. Sorti de la route, il a mordu le bas-côté avant d’effectuer plusieurs tonneaux et lourdement s’immobiliser, sur le toit, piégeant le conducteur à l’intérieur.