Sur 2326 agents communaux, 1408 (61%) sont des femmes et 918 (39%) des hommes. Ce ratio est similaire à travers toutes les tranches d’âges, avec une représentation un peu plus importante que la moyenne des femmes âgées de 22 à 39 ans (69% du total des employés) et à l’inverse un peu moins dans les 40-65 ans (58%). Ce qui signifie soit qu’on recrute plus de femmes jeunes, soit qu’on recrute plus de femmes aujourd’hui.

Beaucoup de femmes ont des responsabilités

Si l’on regarde les totaux en prenant les postes de responsables, la proportion est la même que globalement: sur les 198 postes, 118 (60%) sont des femmes, 80 (40%) des hommes. Les deux plus "gros" postes, directeur financier et directeur général, sont par contre occupés par des hommes.

Si l’on regarde par métier, par contre, on voit une surreprésentation des femmes aux postes liés aux travaux de nettoyage, d’entretien, d’employé d’administration, de puéricultrice et de bibliothécaire. On y frise les 100% de femmes. Côté hommes, c’est dans les travaux (contremaître, ouvrier qualifié, manœuvre) et les métiers techniques qu’ils sont surreprésentés à leur tour, aussi en frisant le 100%.

Ce qu’en disent les élus

"La ville de Charleroi est-elle paritaire? Elle est avant tout respectueuse des lois anti-discrimination et fonde ses procédures de recrutement sur des critères objectifs et transparents en vue de prévenir toute discrimination directe ou indirecte liée au sexe" , commente le bourgmestre Paul Magnette.

"On peut se réjouir de ces chiffres en tout cas , se réjouit Nicolas Tzanetatos. Mais il faut pour moi aussi orienter sa politique pour dégenrer certains métiers liés aux travaux ou à l’enfance. Au TEC, ils essayent de promouvoir une plus grande part de femmes chauffeur de bus pour sortir des clichés de genre." . Le libéral espère que la mobilité interne est aussi de mise au sein de l’administration: "Parce que la vision d’antan "j’ai un métier, j’y reste", c’est fini. Et il faut espérer que femmes comme hommes puissent se réorienter dans cette grosse entreprise qu’est la Ville de Charleroi."

Une transformation interne en cours

Interrogée par La DH pour voir si les postes "masculins" ou "féminins" étaient une fatalité, l’échevine de l’Égalité des chances Alicia Monard (PS) a répondu: "Il y a évidemment la question des candidatures qu’on reçoit, on les accepte toutes par principe, mais il y a aussi surreprésentation des candidatures féminines aux postes que vous citez, ou inversément pour les travaux. Par contre, toutes nos annonces sont désormais rédigées en inclusif, avec l’indication F/X/H (NDLR, F femme, X autres,H hommes)."

Par ailleurs, une note interne a été transmise début d’année à l’administration: il faut mettre en place les conditions pour dégenrer les communications et les courriers, pour les titres et fonctions, et pour lancer une formation aux agents communicants qui ira aussi dans le sens de plus d’inclusion. "C’est en cours, mais c’est déjà entré dans les mentalités, nous indique-t-on. Il y a une prise de conscience collective, et c’est aussi une symbolique importante. Ca va d’ailleurs de pair avec l’évolution souhaitée de l’administration dans sa globalité."